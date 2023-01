Dal sito della Virtus Entella

Entella padrona del campo per tutti i 90’ minuti, Vicenza guardingo pronto a colpire in contropiede. Buoni ritmi e occasioni per entrambe le squadre, ma l’andata della semifinale di Coppa Italia Serie C va all’Entella grazie alla rete di Morosini.

