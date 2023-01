Ciclopedonale da Aulla a Caprigliola sull’ex tracciato ferroviario, pronti a partire i lavori del primo lotto

Acquisite le aree dalle Ferrovie dello Stato, nelle prossime settimane partiranno i lavori del primo lotto del progetto che porterà alla realizzazione di un percorso ciclopedonale sul tracciato ferroviario dismesso che va da Aulla a Caprigliola. I lavori, del valore di un milione e 617mila euro, sono finanziati dal Ministero del Turismo. “Un progetto che cambierà, in gran parte, il volto di Aulla, rendendo la nostra città sempre più attenta alle esigenze ambientali e alle necessità di relax e svago dei nostri concittadini, i quali potranno passeggiare e andare in bici in aree finalmente liberate dal degrado, e godere della vista del torrente Aulella dai due ex ponti ferroviari che lo sormontano”, commentano il sindaco Roberto Valettini, il vice sindaco e assessore all’Ambiente con delega alle ciclopedonali Roberto Cipriani e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Giovannoni.

La pista ciclo-pedonale, prevista con sezioni variabili, avrà sempre una larghezza minima di 3,50 metri e due corsie, una per ogni senso di marcia, per il transito delle biciclette, e sempre almeno un passaggio pedonale con larghezza minima di 1 metro; la separazione fra i flussi di traffico verrà regolata attraverso apposita segnaletica orizzontale. Nell’intero sviluppo dei nuovi tracciati ciclo-pedonali previsti, verranno installati lampioni alti 5,50 metri, posti sempre ai margini della pista.

La durata dei lavori, come da cronoprogramma, è di duecento giorni solari continuativi.

