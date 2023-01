Copertura Lungomare Canepa a rischio, il comitato deposita esposto al Mef: “Vogliamo chiarezza”

Genova. Un esposto depositato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per capire che cosa abbia spinto Città Metropolitana di Genova a chiedere il dirottamento sul Waterfront di Levante di 25 dei 40 milioni previsti per la realizzazione della copertura di Lungomare Canepa. E, soprattutto, appurare che questo stralcio possa essere considerato valido.

Questa è la ‘risposta’ del Comitato Lungomare Canepa alla notizia di questi giorni dello ‘spezzatino’ dei finanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera di mitigazione sulla grande strada a scorrimento veloce, un progetto fortemente voluto dalla cittadinanza e che in questi mesi aveva visto una accelerazione al fine di entrare nella partita del Pnrr. “Viste le promesse e il percorso intrapreso con tanti sacrifici da parte dei cittadini ora vogliamo chiarezza – spiega Silvia Giardella, coordinatrice del comitato – e soprattutto vogliamo capire se questo spostamento sia lecito”. Il riferimento è al piano urbano integrato nominato ‘Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella Città Metropolitana di Genova‘, con il quale sono stati chiesti, e ottenuti, i 40 milioni per la copertura della ‘Gronda a Mare‘. “Il Waterfront non ci sembra interessare una periferia urbana”, osserva Giardella.

» leggi tutto su www.genova24.it