“I cittadini ritorneranno a votare per le Province, che avranno nuovamente presidente, giunta e consiglio in carica per cinque anni”

“Il futuro delle Province sarà il ritorno al suffragio universale e a funzioni certe per promuovere lo sviluppo dei territori, il tutto per garantire un maggiore supporto ai Comuni e direttamente ai cittadini”. Lo annuncia il presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, al termine del comitato direttivo dell’Upi – Unione delle Province d’Italia che si è tenuto a Roma e al quale ha partecipato come membro effettivo.

Il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli ha confermato che il disegno di legge cui sta lavorando il Governo, per rivedere la legge 56/14 sulle Province, reintrodurrà le elezioni dirette per presidenti e consiglieri e prevederà una giunta provinciale, riportando tutti i mandati degli organi a 5 anni. Inoltre amplierà le funzioni di queste istituzioni, puntando sulla programmazione dello sviluppo locale e sugli investimenti diretti per i territori.

