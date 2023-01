L’archeogiallo di Edoardo Ratti “La necropoli apuana” al Castello Doria-Malaspina

Sabato 21 gennaio alle ore 15:30 la Sala consiliare del Castello Malaspina di Madrignano ospiterà l’archeologo sperimentalista Edoardo Ratti, per la presentazione del suo libro “La Necropoli Apuana”. L’evento è organizzato dalla Cooperativa Zoe in sinergia con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Calice al Cornoviglio.

Il romanzo, pubblicato a settembre 2022 da GD Edizioni, viene definito dall’autore un “archeogiallo”: “Davide Vismaio è un archeologo preistorico freelance e vive tra la Liguria e la Toscana in quella che storicamente viene definita Lunigiana Storica, la terra della colonia romana di Luni. Curioso per natura e indagatore per deformazione professionale tende ad immischiarsi in affari poco chiari che scova durante l’indagine archeologica. Questa avventura prende l’avvio da uno scavo in una necropoli apuana nel levante ligure frequentata poco prima della venuta dei Romani. In una tomba vengono recuperati alcuni oggetti del corredo funerario che non dovrebbero essere presenti. La ricerca di maggiori informazioni da colleghi stranieri porterà il protagonista in Portogallo e poi in Uzbekistan anche per cercare indizi riguardo la morte sospetta di un collega di cui è stato testimone”.

