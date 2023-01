Mareggiata a Marinella, balneatori ribadiscono la necessità di rivedere la linea demaniale

Le mareggiate delle ultime ore pur non avendo fatto sul nostro litorale danni come quelli avvenuti nel Levante ligure, hanno comunque riproposto il tema della revisione della linea demaniale di Marinella che da tempo vede battersi legalmente i titolari dei bagni Pitì e La Tramontana. Oggi infatti l’avvocato Alberto Antognetti, difensore dei ricorrenti Garbati e Sambuelli, ha scritto a Capitaneria di Porto e Agenzia del Demanio richiedendo un intervento urgente per la verifica dell’estensione della mareggiata. Le onde infatti avrebbero abbondantemente superato la linea di demarcazione amministrativa, raggiungendo l’area adiacente alla strada litoranea. Il legale ritiene infatti “manifestamente inattendibile” la linea di demarcazione delineata nel 2010.

