Mareggiate, il Comune studia un super progetto per proteggere tutto il litorale genovese

Genova. Dighe soffolte, scogliere artificiali, pennelli, ripascimenti. Mentre a Genova si contano ancora una volta i danni della mareggiata – per fortuna non assimilabili allo storico evento del 2018 – il Comune prepara un piano di difesa integrale della costa con una serie di opere che serviranno a evitare le conseguenze più distruttive da Ponente a Levante. Compresa la spiaggia di Sturla, dove oggi la storica associazione sportiva fa i conti con la devastazione provocata da onde alte sei metri, lamentando l’assenza di interventi strutturali più volte promessi ma mai realizzati.

“Abbiamo commissionato uno studio idraulico molto importante, mai fatto in questi termini, che in 3-4 mesi dovrà darci una panoramica di tutti gli interventi necessari per la difesa complessiva del litorale al netto degli interventi che stiamo facendo o che faremo a breve – annuncia l’assessore ai Lavori pubblichi Pietro Piciocchi -. Discuteremo anche con la Regione di tutti questi aspetti. L’idea è arrivare nel corso di questo mandato alla definizione di interventi prioritari su tutto il litorale, Sturla compresa”.

