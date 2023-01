Meteo, tempo variabile e a tratti instabile: pioggia e neve, vento forte e temperature sotto media

Liguria. Una vasta saccatura, colma di aria polare molto fredda in quota, ha preso possesso del Mediterraneo occidentale. Sulla Liguria intanto il tempo resterà variabile, a tratti instabile, con temperature sotto media. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: In mattinata Libeccio teso sul Levante. Nel pomeriggio tramontana tesa tra Genovese e Savonese in ulteriore rinforzo in serata. Mare agitato sul levante, con moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata.

