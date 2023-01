Ornella Vanoni in concerto al Politeama Genovese: sul palco lunedì 30 gennaio

Genova. Ornella Vanoni finalmente a Genova. Dopo il forfait dello scorso novembre per motivi di salute, Ornella Vanoni sarà in concerto lunedì 30 gennaio al Politeama Genovese nell’ambito del tour “Le Donne e la Musica”.

Un ritorno atteso per l’artista, che in questo nuovo spettacolo – già sold out a Mantova, Padova, Roma, Brescia e Milano – sceglie di raccontarsi, attraverso monologhi autobiografici ironici, accompagnata da un quintetto di talentuose musiciste, rappresentanti del nuovo jazz italiano.

