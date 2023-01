Porto Venere, Vignudelli ufficializza la candidatura: sarà sostenuto dalla lista “Insieme alla gente”

Marco Vignudelli correrà per la poltrona di sindaco di Porto Venere. A confermare le voci che si inseguivano da mesi e che lo volevano impegnato nei sondaggi sul territorio è lo stesso Vignudelli con una nota stampa in cui annuncia che il nome della lista che lo sosterrà sarà “Insieme alla gente”.

Vignudelli è stato sindaco di Follo per 19 anni dal 1985 al 2004, assessore provinciale nella giunta presieduta da Pino Ricciardi con deleghe al Personale, all’Organizzazione, alla Caccia e alla Pesca, ed è stato per 35 anni a contatto con le imprese in qualità di responsabile credito della Confartigianato della Spezia.

“Mi candido per non tradire quelle tantissime persone che mi hanno chiesto e sollecitato di scendere in campo – afferma Vignudelli – per portare un contributo di idee nuove e un bagaglio di esperienza in un Comune importante come Porto Venere. La lista che mi sostiene sarà autenticamente civica, senza candidati presenti nell’attuale Consiglio comunale, con persone rappresentanti la società civile, il mondo delle associazioni e dello sport, senza magliette di qualsiasi partito”.

Vignudelli è il secondo ad annunciare la candidatura e a presentare il nome e i principali contenuti della lista, dopo che già a settembre era stata annunciato il nome di Paolo Negro come candidato per la lista “Lista civica Fezzano, Porto Venere, Le Grazie”.

