Portofino: “Si amplia a 5.363 ettari il divieto di caccia”

Dalla Lega Abolizione Caccia, sezione Tigullio

Parco Nazionale di Portofino: torna in vigore la perimetrazione provvisoria, con conseguente divieto di caccia, per 5.363 ettari. Per effetto della Sentenza n. 625 del 18 gennaio 2023 della 4° sezione del Consiglio di Stato, che ha annullato la pronuncia del TAR Liguria del marzo 2022, torna in vigore la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, per una superficie complessiva di 5.363 ettari.

Conseguentemente, tra l’altro, viene ripristinato il divieto di attività venatoria nella superficie individuata con decreto n. 332 del 6 agosto 2021 del Ministero della Transizione Ecologica.

