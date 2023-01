Quercia si schianta a Ponzò: travolti automobili e un camper

Quattro auto e un camper distrutti. E’ quanto accaduto questa mattina ai margini del bosco a Ponzò, in Val di Vara, dove una grossa quercia si è schiantata in un’area in prossimità del cimitero. Non ci sono stati feriti ma i mezzi sono rimasti seriamente danneggiati. Il grosso albero non avrebbe retto il forte vento e il maltempo di queste settimane e si sarebbe spezzato andandosi a schiantare sui mezzi parcheggiati in quell’area, tra i quali anche un camper. I Vigili del Fuoco dalle 11 di questa mattina hanno lavorato fino alle 15 per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza la zona. Non ci sono feriti.

