Rifiuti, Lista Toti al PD: “Il Partito delle Discariche critica la raccolta rifferenziata”

Liguria. “Rossetti chi? Il consigliere Pd? Il Pd quale? Quello che ha sempre mandato tutto in discarica, che ha portato alla saturazione Scarpino, che ha fatto condannare il Comune di Genova a una maxi multa pagata sulle bollette dai cittadini, che ha votato contro quel piano dei rifiuti che non ha mai approvato in tanti anni di governo di questa regione, che ha votato anche contro la legge sulla differenziata, che ha portato avanti quel ciclo dei rifiuti che nel 2014 portò la Commissione parlamentare d’inchiesta a denunciare in Liguria la “persistenza di una situazione arcaica” e “la mancanza di una strategia complessiva?”.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti aveva criticato la giunta Toti: “La Liguria continua a portare i propri rifiuti fuori regione in Piemonte e ora anche in Emilia Romagna, con un costo aggiuntivo che grava sulle tasse dei liguri”.

» leggi tutto su www.ivg.it