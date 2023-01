Nella prima mattina in via Vattuone a Riva Trigoso, è scoppiato un tubo dell’acqua lasciando almeno due condomini con i rubinetti a secco. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Chiavari e i tecnici della società erogatrice. Per gli utenti l’improvviso guasto sta causando disagi per l’impossibilità di fare la doccia e prepararsi ad andare a scuola o al lavoro.

