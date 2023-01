Rugby/ Recco, gli Squali chiudono l’andata ospitando la capolista

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby. Di Emy Forlani

Dopo la lunga sosta delle Feste domenica 22 gennaio riprende il campionato di Serie A e l’Aircom Pro Recco Rugby ospiterà la capolista Parabiago nell’ultima partita del girone d’andata. Dopo la pesantissima sconfitta per 60-0 sul campo di Settimo Torinese in un incontro già di per sè difficile e reso impossibile da una rosa falcidiata da infortuni e influenza, i ragazzi di Noto, Tagliavini e Regestro sono pronti a tornare a lottare per una salvezza ancora possibile.

