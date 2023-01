Serie A1: l’Iren Genova Quinto cede al Salerno

Napoli. Non sorride all’Iren Genova Quinto la dodicesima giornata di campionato disputata nel turno infrasettimanale. Alla Scandone di Napoli, scelta in extremis a causa del maltempo che ha colpito la Campania, i biancorossi cedono 10-6 alla Rari Nantes Salerno e non riescono quindi a dare seguito alla convincente prestazione e al conseguente successo di sabato scorso alla Paganuzzi contro la Pallanuoto Trieste.

Partita subito in salita per la formazione genovese, sotto di tre reti al primo riposo. Poi il tentativo di recupero, con la partita che però è rimasta incanalata in favore dei campani. Sabato prossimo, ad Albaro, Gitto e compagni riceveranno la Pro Recco.

