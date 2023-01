Strada per Verezzi off limits, minoranza all’attacco: “Gravi disagi e nessun dialogo con i cittadini”

Borgio Verezzi. “Come gruppo di minoranza abbiamo incontrato alcuni cittadini di Verezzi che ci hanno esposto importanti criticità e disagi legati ai lavori che si stanno effettuando su via Nazario Sauro”. Così i consiglieri di “Borgio Verezzi x tutti”, dopo l’inizio del secondo lotto per l’intervento di restyling stradale.

“Ricordando che la suddetta via è l’unico accesso al borgo dal lato occidentale della collina e che rimane ad oggi la via più breve per accedervi ci uniamo alle perplessità dei cittadini che pur comprendendo la necessità dei lavori su una strada strutturalmente complessa non possono accettare passivamente gli enormi disagi”.

