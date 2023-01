Tragedia in Corso Nazionale, badante muore in casa dell’anziana che assiste

Tragedia nel pomeriggio in Corso Nazionale. Una donna di 56 anni è stata trovata priva di vita in un’abitazione dove lavorava come badante. L’allarme è scattato verso le 16 quando una collega è arrivata all’appartamento per darle il cambio. La donna ha capito che qualcosa non andava perché nessuno le apriva la porta e rispondeva ai richiami, quindi ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Pubblica assistenza della Spezia che, aperta la porta, hanno fatto l’amara scoperta trovando il corpo senza vita della 56enne di origine dominicana.

In casa era presente anche l’anziana ultranovantenne che, date le precarie condizioni di salute, non ha potuto dare l’allarme. Stando a quanto si apprende la 56enne sarebbe stata colpita da un malore improvviso e il corpo giaceva in un letto adiacente a quello dove riposava l’anziana.

All’arrivo dei soccorritori ormai era troppo tardi: con tutta probabilità la donna era morta già da qualche ora. Sul posto si sono portate anche le forze dell’ordine.

