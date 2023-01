Al via a San Terenzo il restauro conservativo del campanile della chiesa della Natività di Maria Vergine, parroco don Luca Gualdi. L’opera prevede la ristrutturazione delle facciate esterne, la ristrutturazione degli interni con il rifacimento delle scale di accesso al vano campane, il rifacimento dell’impianto di sostegno e di automazione delle campane e dell’orologio e la revisione degli altri impianti tecnici. La spesa complessiva ammonta a circa 150mila euro, per sostenere la quale la parrocchia beneficia di un contributo della Conferenza episcopale italiana, tramite l’8 per mille, di circa 63mila euro, e ha contratto un mutuo bancario da 80mila euro.

L’articolo Al via il restauro del campanile della chiesa di San Terenzo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com