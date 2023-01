Case green, la Liguria trema davanti alla direttiva Ue: per Ance “l’83% degli edifici è in classe G”

Genova. C’è grande attenzione, ma anche preoccupazione, attorno alla direttiva europea sull’efficientamento energetico degli edifici nota anche come direttiva “case green”. Il 9 febbraio a Bruxelles in agenda il primo voto sulle norme proposte per favorire la ristrutturazione degli immobili esistenti e la costruzione di nuovi ad alta efficienza energetica: dal 2030 in poi i nuovi edifici privati devono iniziare a mettersi in regola con gli obiettivi ambientali nell’ambito del New Green Deal. Un’ipotesi fa tremare diversi attori del mondo economico in Italia nonché gran parte dei proprietari di immobili: il timore è che la maggior parte degli immobili italiani possa perdere valore in meno di dieci anni e che i mercati possano “impazzire” in vista dei cambiamenti.

Se in Italia un edificio su tre è in classe G, in Liguria la percentuale è anche peggiore. L’83% degli edifici sono case ad alto consumo energetico. In numeri, la classe energetica G comporta un consumo annuo di oltre 160 Kwh per metro quadro rispetto alla classe energetica A che può variare tra 15 e 30 Kwh per metro quadro. Il consumo in classe A è tra le 5 e le 10 volte inferiore rispetto alla classe G.

