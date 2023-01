Chiavari: alle barriere si oppone l’intera città; accorpamento 118, chiesta deroga

La discussa questione delle barriere fonoassorbenti a Chiavari approda nella tanta attesa seduta del consiglio comunale di questa sera. Un tema – quello del progetto delle Ferrovie di alzare un muro (di altezza variabile, dai 4 ai 7 m) per ridurre l’impatto del rumore lungo tutta la corsa dei binari che attraverserebbe la città da ovest a est – che, da quando tutte le forze politiche ne sono venute a conoscenza ed è apparso sui media, ha trovato unite maggioranza e opposizione nel dire no al progetto, ha fatto nascere uno specifico Comitato civico “No alle barriere fonoassorbenti” che nei primi tre sabati di gennaio ha già raccolto duemila firme e ha intenzione di continuare fino a quando non ci sarà lo stralcio del progetto. Motivazione: l’elevato impatto ambientale, turistico e del valore immobiliare.

Ma facciamo qualche passo indietro. Il 16 dicembre scorso viene pubblicato l’avviso da Ferrovie dello Stato di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere e alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse ; ai primissimi giorni di gennaio la notizia si sparge. Il 3 di gennaio i consiglieri Claudia Brignole (capogruppo “Avanti Chiavari”) e Alessandro Monti (capogruppo Partecip@ttiva) presentano un ordine del giorno per impegnare l’amministrazione ad intraprendere tutte le azioni possibili per bloccare l’installazione delle barriere acustiche lungo il tratto di ferrovia cittadina, ma anche per organizzare una raccolta firme per manifestare la contrarietà della popolazione al progetto di Rfi. L’ordine del giorno viene iscritto e discusso nella seduta straordinaria del consiglio comunale, convocata per il 19 gennaio. Il 12 gennaio il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi a Roma presso il Ministero dei trasporti, all’incontro sull’autosilo in area ex scalo merci ferroviario di Santa Margherita, ha posto all’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris il problema delle barriere fonoassorbenti previste a Chiavari (ma anche a Lavagna) che snaturerebbero il territorio creando un impatto enorme. Ferraris accetta di ibernare il progetto in attesa di condividere una proposta alternativa condivisa dal Comune e dalla comunità. Ora dovrà essere l’amministrazione comunale a produrre una proposta accettabile.

