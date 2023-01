Chiavari: “Solo la maggioranza approva il documento contro le barriere”e iba i

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Questa sera il Consiglio Comunale di Chiavari ha approvato con i soli voti della maggioranza l’ordine del giorno presentato per esprimere la totale contrarietà al progetto di Rfi e per impegnare l’amministrazione ad intraprendere tutte le azioni possibili per bloccare l’installazione delle barriere fonoassorbenti lungo la ferrovia. Tutti i consiglieri di minoranza sono usciti dall’aula” lo afferma il sindaco Federico Messuti a margine dell’assemblea consiliare.

