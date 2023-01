Genova. Due nuove rotte dall’aeroporto Cristoforo Colombo per la compagnia Ryanair che ha annunciato oggi il proprio operativo per l’estate 2023 da Genova con 12 rotte, tra cui 2 nuove per Cagliari e Dublino.

L’operativo di Ryanair per l’estate ’23 da Genova prevede 12 rotte in totali, incluse 2 nuove, con oltre 80 voli settimanali e un aumento delle frequenze sulla rotta per Londra Stansted in risposta all’aumento della domanda.

