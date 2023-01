Dieci giorni di chiusura per un locale di Albenga frequentato da pregiudicati

Albenga. Il continuo impegno volto a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, soprattutto di anziani e giovanissimi, ha portato il Questore di Savona a emettere un provvedimento di sospensione della licenza relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un circolo privato di Albenga, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, notificato oggi dalla locale compagnia dei carabinieri.

Dieci giorni di chiusura disposti in virtù di una serie di elementi, in particolare l’accertata abituale frequentazione del locale da parte di persone pregiudicate, trovate all’interno in occasione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, che hanno fatto emergere una serie di criticità e di problematiche legate alla gestione del locale.

