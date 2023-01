È finalese il country manager di Ryanair: “Portiamo migliaia di turisti fuori stagione a scoprire la Liguria”

Liguria. Oggi Ryanair ha annunciato l’operativo delle rotte per l’imminente stagione estiva. Quella che si appresta a iniziare è una stagione da record per la compagnia irlandese che punta a superare quota 600mila passeggeri sul Cristoforo Colombo in questo anno fiscale.

“Bisogna capire da dove partivamo, l’ultimo anno prima del Covid avevamo due rotte per un totale di 135mila passeggeri, adesso avremo 12 rotte e puntiamo a quasi 5 volte quei passeggeri”, racconta Mauro Bolla, country manager della compagnia irlandese che – abbiamo scoperto nella nostra chiacchierata – ha origini liguri, dato che fino ai 15 anni ha vissuto a Finale Ligure.

