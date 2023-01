Gotti: “Bravi a restare in partita, prima del 4 a 2 ho cullato l’idea di riprenderla”

La corsa in Coppa Italia dello Spezia si chiude al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, con un 5-2 più rumoroso rispetto a quanto si è visto in campo. “L’atteggiamento iniziale è stato molto buono, poi in due minuti prendi due gol e c’è il rischio imbarcata”, spiega il tecnico Luca Gotti in conferenza stampa, soddisfatto della reazione dei suoi: “Siamo stati bravi a restare in partita. Nel secondo tempo, prima del 4-2, ho cullato l’idea di riprenderla, perché in campo qualche sicurezza gliel’avevamo tolta e noi avevamo una buona gestione. Ho pensato ad un finale diverso, ma il 4-2 chiude la partita e complici i parecchi errori che abbiamo fatto viene fuori un risultato di questo tipo, che non mi piace”, l’analisi del tecnico.

Un’Atalanta più convinta quella in campo oggi a Bergamo rispetto a quella vista due settimane fa al Picco, dove contro lo Spezia aveva rischiato di perdere prima di un finale al cardiopalma: “L’Atalanta la conosciamo benissimo, non ho trovato differenze se non nell’iniezione di autostima che gli ha dato la partita con la Salernitana, in cui si è ritrovata l’efficacia di ciò che fanno. Si sono portati in campo quello, l’Atalanta era quella ed era lo Spezia a non essere quello che l’ha affrontata quindici giorni fa. Soprattutto nel primo tempo la catena di sinistra, che quando giochi contro l’Atalanta è composta da quattro persone per il loro modo di giocare, ha sofferto più del dovuto. Loro hanno fatto giocate di un certo pregio e noi non siamo stati sempre puntuali”, spiega Gotti, prima di concentrarsi su alcuni singoli.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com