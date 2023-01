Gotti cambia, Gasp no. Salvatore Esposito verso l’esordio

Novantadue giorni dopo lo Spezia torna protagonista in Coppa Italia, nell’ottavo di finale della parte destra del tabellone, che andrà ad incrociarsi con l’Inter, vincente nel suo match contro il Parma. Le Aquile, di scena a Bergamo contro l’Atalanta, ritrovano la squadra di Gasperini a distanza di poco più di due settimane dal pareggio del Picco, prima uscita del 2023 che ancora lascia l’amaro in bocca per il risultato finale.

Per l’incrocio con i bergamaschi Gotti può contare su buona parte della rosa, eccezion fatta per gli infortunati Zoet e Bastoni e i partenti Ellertsson, Strelec e Sala, non convocati per la gara del Gewiss Stadium. “Così com’è la Coppa Italia perde appeal, è una competizione per otto squadra”, aveva spiegato il tecnico dello Spezia alla vigilia della partita con il Torino, ma per le Aquile la gara di Bergamo è un’occasione in più per proseguire con il buon periodo di forma, arricchito dalla vittoria dell’Olimpico Grande Torino di domenica.

