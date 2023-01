Hristov pensa alla Roma: “Non dovremo ripetere questi errori, il nostro pubblico una spinta in più”

“Siamo entrati in partita per vincere, ma loro hanno segnato due gol e siamo stati bravi a tornare sotto. Hanno segnato il terzo, noi abbiamo segnato ancora e lì abbiamo pensato di poter vincere”. A parlare è Petko Hristov, titolare a Bergamo nella sfida del pomeriggio dello Spezia contro l’Atalanta, che ha battuto le Aquile per 5-2, eliminando i bianchi dalla Coppa Italia. “Era una partita importante – prosegue Hristov – ma nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo. È stata una partita in cui è stato impiegato chi non ha giocato tantissimo, io sono contento di aver giocato perché sono due mesi che mi manca il campo. Mi sono sentito bene, mi sono trovato bene con i compagni e ora dovremo concentrarci sulla Roma. Una partita così pesa, per un paio di giorni ci penserai, ma già da domani dovremo concentrarci sulla Roma”, spiega il difensore bulgaro.

E domenica arriva la Roma al Picco, una sfida importante per le Aquile che nonostante una buona classifica non possono pensare di affrontarla con la testa più libera: “Non affrontiamo le partite con tranquillità – conclude Hristov -. Dobbiamo sempre essere al massimo perché in Serie A non ci sono partite facili. Siamo ancora migliorabili in tutto, se prendi cinque gol devi cambiare diverse cose ma già da domani penseremo alla Roma, cercando di non fare gli stessi errori. In casa, con i nostri tifosi e lo stadio pieno, abbiamo una spinta in più”.

