La compagnia Corsica Sardinia Ferries cerca personale di bordo: 500 posizioni aperte

Vado Ligure. Al via la campagna di reclutamento delle Navi Gialle, la compagnia di navigazione Corsica Sardinia Ferries cerca infatti personale di bordo.

Nel dettaglio si ricerca personale navigante di Coperta, Macchina, Camera e Cucina, per tutte le qualifiche. Per imbarcare è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. “Senza questi requisiti- spiegano dalla compagnia – la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce”.

