Lavori sulla linea ferroviaria, variazioni di orario sull’asse Livorno – La Spezia. I giorni in cui ci saranno le sostituzioni con autobus

Interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sono programmati sulla linea Pisa – Roma, tra le località di Tombolo e Calambrone, in provincia di Livorno.

In particolare le attività interesseranno il ponte metallico sul canale scolmatore del fiume Arno in località Stagno. Nell’occasione saranno realizzati anche lavori di potenziamento infrastrutturale a Tombolo e interventi di manutenzione alla linea elettrica di contatto nel nodo di Pisa. Il gestore dell’autostrada svolgerà manutenzione straordinaria al viadotto “Navicelli”.

Per consentire le attività di cantiere nei giorni 20, 21, 22, 27, 28, 29 gennaio, 3, 4, 5 febbraio, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 31 marzo, 1 e 2 aprile, alcuni treni delle relazioni Livorno-Milano, Livorno-La Spezia, Livorno-Lucca, Firenze-Pisa-Livorno-Grosseto-Orbetello, Firenze-Piombino, Firenze-La Spezia/Pontremoli, Roma-Pisa subiranno variazioni di orario, limitazioni di percorso e sostituzioni con autobus.

