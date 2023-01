Marina di San Lorenzo, la squadra nazionale di marcia si allena e si prepara a celebrare il capodanno cinese

San Lorenzo al Mare. Dopo oltre due anni i campioni olimpionici della squadra di marcia cinese sono tornati come ospiti all’ Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare per gli allenamenti che li porteranno a gareggiare prossimamente ai campionati del mondo a Budapest.

Il coach della nazionale, Sandro Damilano è presente alla Marina insieme alla squadra che ha al suo attivo oltre a numerose medaglie, anche 3 titoli olimpici e 5 mondiali. Una preparazione che vede tanto l’esercizio fisico, in una cornice perfetta tra porto turistico e ciclabile ma anche i prossimi festeggiamenti per il capodanno del Sol Levante che quest’anno ricade il 22gennaio: una serata per dismettere momentaneamente la tuta ma non il colore rosso, accinegendosi a festeggiare a San Lorenzo la festa più importante del loro calendario, che entra nell’anno del “coniglio”.

