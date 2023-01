Nervi-Sori: sabato 21 escursione dal porticciolo, passando da Sant’Ilario

Da Valerio Lastrico, Guida Ambientale Escursionistica Liguria

Sabato 21 gennaio. Traversata da Nervi a Sori, per sentieri riscoperti.

Percorso altamente panoramico che ci condurrà dal porticciolo di Nervi al borgo di Sori, passando per le alture. Per creuze sempre vista mare saliremo all’osservatorio di Sant’ilario, postazione distaccata della batteria del Monte Moro e stupendo terrazzo panoramico su Genova, Golfo Paradiso e Monte di Portofino. Percorreremo poi tutta la valle di Bogliasco, attraversando i suoi borghi collinari, restando in quota passando da una valletta all’altra ricche di cascatelle. Il pezzo forte della giornata è il sentiero 4 novembre, da poco ripristinato dagli Amici Sentieri Golfo Paradiso. Si prosegue infine per Pieve Alta per poi scendere a Sori.

