Prende il via il Rally di Montecarlo, primo appuntamento del mondiale

Monaco. Comincia oggi la stagione 2023 del Rally Wrc con l’edizione 2023 del Rally di Montecarlo, appuntamento storico che apre la stagione. Comincia dunque la caccia al titolo iridato, con l’uomo da battere che risponde al nome del finlandese Kalle Rovanperä a bordo della sua Toyota, dopo essere diventato l’anno scorso il campione del mondo di rally più giovane della storia.

Si preannuncia come di consueto grande spettacolo dal 19 al 22 gennaio sulle strade di Montecarlo e dintorni, per un totale di 18 prove speciali contro il cronometro. In questa edizione 2023, la partenza del Rally avverrà in piazza del Casino, a Monte-Carlo, e il Parco Assistenza non sarà più collocato a Gap, bensì proprio nel prestigioso porto del Principato come non accadeva ormai da diversi anni.

» leggi tutto su www.riviera24.it