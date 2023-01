Rapallo: tre giorni di mareggiata, spiaggia delle Saline intatta

Tre giorni di libecciata e di una violenta mareggiata che ha provocato danni al litorale di Levante. La nuova spiaggia delle Saline a Rapallo, ha resistito smentendo quanti, con un sorrisino ironico, giuravano che sarebbe sparita. Per i tecnici che hanno studiato la ricostruzione della vecchia spiaggia delle Saline (cancellata negli anni Trenta del Novecento per far posto al lungomare), il rafforzamento delle dighe all’ingresso del golfo smorza la forza dei marosi. La stessa ricostruzione della diga del porto Riva, ha evitato la chiusura del lungomare roso durante la mareggiata.

