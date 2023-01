Rifiuti Savona, porta a porta nel 2024. Orsi: “Dubbi e preoccupazioni sulla partenza del servizio”

Savona. “Quali sono le ragioni per le quali il servizio inizierà l’anno prossimo, qual è il cronoprogramma, quali sono le rassicurazioni fornite dal gruppo societario aggiudicatario della gara rispetto ai tempi, quali sono le richieste del Comune alla società nel periodo di transizione. Abbiamo dubbi e preoccupazioni sulla partenza del servizio“. Sono le richieste riportate nell’interpellanza presentata da Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) in merito alla raccolta rifiuti a Savona e ai tempi definiti dal Comune.

Tra un mese e mezzo è previsto il subentro dell’Ati formata da Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna che si è aggiudicata il bando di gara per l’acquisizione del 49% di Sea-s Srl. L’assessore Barbara Pasquali ha riferito che “bisogna finire le procedure tecnico giuridiche per la cessione e l’acquisizione del ramo di azienda. Sono procedure che non dipendono dal Comune di Savona. Tutto quello che dovevamo fare, lo abbiamo fatto”. Il nuovo gestore poi “subentrerà in continuità a marzo“. Seguirà l’interlocuzione del Comune con la società: “Hanno proposto soluzioni migliorative”.

