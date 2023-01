Risparmio energetico, Ance Liguria: “In Italia una casa su tre è in Classe G, la Liguria tra le regioni peggiori”

Liguria. Nella migliore delle ipotesi una casa su tre dovrebbe essere ristrutturata a fondo e molto spesso il valore a metro quadro della casa stessa risulterebbe inferiore al costo dell’intervento. Secondo Emanuele Ferraloro, presidente di Ance Liguria e vicepresidente nazionale di Federcostruzioni, sarebbe sufficiente questo dato per evidenziare i rischi e le criticità che l’Italia, Paese in cui la proprietà immobiliare, al contrario della maggioranza degli altri Paesi europei, è la principale scelta di risparmio delle famiglie e dove queste famiglie, allo stato attuale, non disporrebbero delle risorse per ottemperare alle indicazioni comunitarie sulla cosiddetta casa green.

“Se è vero che è oggi impensabile – dice Ferraloro – intervenire con gli strumenti attuali su un patrimonio immobiliare rappresentato per il 58,6% da case costruite ante Legge 373/1976, anno in cui fa capolino la prima norma sull’efficienza energetica degli edifici, e l’84% da case costruite ante Legge N°10 del 1991, con il risultato di occupare il non invidiabile primato delle case collocate nelle fasce peggiori dell’efficienza energetica, le famigerate classi F e G, è altrettanto vero che il rifiuto della realtà e l’ipotesi di uno scontro all’arma bianca con l’Unione europea è altrettanto improponibile”.

