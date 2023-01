Sampdoria, arriva un giovane finlandese: Arttu Lötjönen

Genova. In una giornata fiacca, a livello perfino di voci, la notizia di un nuovo innesto per la Primavera di Felice Tufano, arriva dal profilo Instagram dello stesso Arttu Lötjönen, difensore centrale finlandese, classe 2004, dell’FC Jazz, che ha pubblicato tanto di istantanea del momento della sua firma a Corte Lambruschini. Troverà a Bogliasco il connazionale e coetaneo Samuli Miettinen, che gli agevolerà di certo l’inserimento, quanto meno a livello linguistico.

Ufficializzata, per domani 20/1/23, la non presenza dell’azionista di maggioranza alla terza convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, considerato che la quarta è fissata solo per la data del 2 febbraio 2023 (cioè dopo la chiusura del mercato), all’attuale Consiglio di Amministrazione ormai non restano dubbi circa la politica che dovrà attuare in questa ultima dozzina di giorni di calcio mercato: cedere il possibile, a partire da chi ha più richieste, vale a dire Omar Colley.

