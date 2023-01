San Bartolomeo, addio alla storica imprenditrice Lina Magnani

San Bartolomeo al Mare. «Una donna di altri tempi, imprenditrice e una delle ultimi testimoni del dopoguerra e della rinascita del Paese» così Ornella Arimondo, ex Assessore alla viabilità e trasporti nell’ultima giunta provinciale prima della riforma Renzi ricorda la mamma Lina Magnani mancata nei giorni scorsi alla soglia dei 100 anni. La signora Lina era molto conosciuta in zona sia come imprenditrice nel campo turistico-ricettivo, sia per il suo impegno nel Centro Sociale “Incontro” di San Bartolomeo al mare, in cui aveva operato, fin della sua fondazione e per molti anni, a fianco della compianta presidente Alfea De Lucis. Assieme guidarono il Centro verso un florido periodo di attività, che attirò lì cittadini di tutto il Ponente ligure.

Nata a Canossa, in provincia di Reggio Emila, il 19 aprile del 1923, Lina Magnani era giunta in Liguria a soli 19 anni, dopo aver sposato il maresciallo Paolo Arimondo. Nella sua lunga vita ha affrontato numerose avversità, legate sia a tragedie familiari, sia all’orrore dell’occupazione nazista, cosa questa che la rendeva uno degli ultimi testimoni viventi del periodo bellico nella sua interezza, tra cui, in particolare, del bombardamento aereo-navale su Genova.

