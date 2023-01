Scuola di via San Felice, metà degli studenti saranno spostati nell’ex plesso di via Molassana

Genova. I lavori dureranno almeno due anni, e in questo lungo lasso di tempo metà degli studenti saranno trasferiti in spazi alternativi in modo da permettere i lavori di messa a norma sismica del plesso scolastico. Stiamo parlando della sede scolastica del IC Molassana di via San Felice, il cui edificio non risponde più alle norme di sicurezza antisismica vigenti e deve essere quindi adeguato con lavori e cantieri non prorogabili e che impatteranno sulla fruibilità degli spazi.

Un intervento che per molti mesi è stato come una spada di Damocle sulle teste di studenti e personale scolastico: a fine estate si era ipotizzato di far partire i lavori a gennaio 2023, quindi in pieno anno scolastico; una scelta che aveva fatto scattare le proteste delle oltre 500 famiglie interessate. Per questo motivo, l’amministrazione cittadina ha quindi deciso di posticipare all’estate 2023, preparandosi ad una corsa contro il tempo per rispettare i vincoli temporali del Pnrr che garantisce i fondi per i lavori.

