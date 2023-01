Si è spento il sorriso di Cinzia Fiorenza, mondo del commercio in lutto

Una delle più stimate operatrici della città nel settore dell’abbigliamento, ma soprattutto un volto amichevole per tantissimi spezzini. E’ venuta a mancare nelle scorse ore Cinzia Fiorenza, conosciutissima commerciante, all’età di soli 60 anni.

Sorridente e brillante, il suo negozio L’armadio della Cì, vicino a Piazza del Bastione, era una delle boutique più riconoscibili in città, per la sua personalità e per l’originalità dell’offerta. Al suo interno si vendevano le creazioni del figlio Mattia Giorgi, inventore del brand “0187” caratterizzato dall’uso del dialetto e da una ostentata spezzinità. Aveva inoltre portato la moda sotto le volte della Piazza del Mercato con La boutique all’aria aperta.

