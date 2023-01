Suoli pubblici, tempo fino al 7 febbraio per sgomberare Piazza Garibaldi

Liberare Piazza Garibaldi dalle occupazioni di suolo pubblico entro il 7 febbraio per consentire a Palazzo civico di tracciare i nuovi suoli così come definiti dal progetto unitario (QUI la tavola grafica). Lo dispone l’ordinanza sottoscritta quest’oggi dal sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. In particolare, spiega il provvedimento, le attività che stanno ancora occupando suolo pubblico, entro il 7 febbraio prossimo dovrà liberare le aree da “tutti gli arredi ivi presenti quali sedie, tavoli, ombrelloni, tende, tendaggi, chiusure che non consentano l’accesso al suolo pubblico”; l’ordinanza dispone altresì “di garantire all’amministrazione comunale e ai suoi incaricati l’accesso al suolo pubblico delle aree interessate” per il tracciamento dei nuovi suoli pubblici “al fine di poter procedere al rilascio delle nuove autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e al regolare svolgimento delle attività commerciali in essere”. L’inosservanza dell’ordinanza sindacale sarà punita ai sensi dell’articolo 20 del Codice della strada (Occupazione suolo pubblico), che prevede sanzioni d 173 a 694 euro, con sanzioni accessorie la rimozione dell’occupazione e la chiusura dell’esercizio da un minimo di cinque giorni fino all’adempimento di quanto richiesto dall’ordinanza o alla copertura delle spese o alla prestazione di garanzia per la rimozione stessa.

Nell’ordinanza si ricorda che il progetto unitario di Piazza Garibaldi, di natura anche architettonica, “prevede la rivisitazione della localizzazione e dell’estensione delle superfici dei suoli pubblici all’interno di Piazza Garibaldi secondo la planimetria già trasmessa ai commercianti e successivamente pubblicata in allegato alla delibera di giunta 224/2020”, cioè quella appunto relativa al ‘Riordino delle superfici in concessione, delle strutture e degli arredi delle attività commerciali in Piazza Garibaldi’. “Nella stessa delibera – prosegue l’ordinanza – viene specificato che tutte le attività commerciali, con concessione scaduta, devono adeguarsi a tale progetto, sia per quanto riguarda la superficie del suolo da occupare che per l’utilizzo di arredo urbano conforme al regolamento comunale, approvato con delibera di consiglio del 30 luglio 2020”. E si ricorda che “in data 15 novembre sono scadute definitivamente le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate in Piazza Garibaldi a Lerici”, rilevando poi “le diverse numerose comunicazioni trasmesse da parte dell’amministrazione comunale e relative alla disciplina del nuovo progetto unitario, dove si dettavano anche le tempistiche previste e la necessità di procedere con la tracciatura dei suoli stessi, procedendo allo sgombero delle aree”; e si richiama il verbale di sopralluogo della Polizia municipale effettuato lo scorso 2 gennaio “laddove si evidenzia la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico delle attività interessate”. Spiegando poi che “a partire dall’8 febbraio, salvo condizioni meteo avverse, avranno inizio le operazioni di tracciatura dei suoli”.

