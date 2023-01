A Sanremo una manifestazione contro Zelensky ospite alla finale del Festival

Sanremo. Il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) e Pecora Nera si oppongono nettamente alla presenza come ospite, in collegamento telefonico, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky , prevista per serata finale del Festival della Canzone Italiana. Hanno infatti organizzato una manifestazione di protesta, prevista per sabato 11 febbraio a Pian di Nave.

Dice Ugo Mattei, presidente nazionale del CLN «In occasione dell’ indegna proposta di offrire a Zelensky uno spazio di propaganda bellica durante la principale trasmissione di intrattenimento popolare del palinsesto di Rai 1, il CLN si fa promotore, di una manifestazione di ampio respiro, sostenuta da esperti, giornalisti, attivisti contro la mistificazione della informazione sulla guerra e sul ruolo della Nato, per ripristinare lo spirito antimilitarista che informa l’art.11 della nostra Costituzione. Il CLN si oppone al coinvolgimento dell’Italia al conflitto bellico, all’invio di armi e alla diffusione della falsa narrativa che ne funge da alibi, e invita ogni cittadino, ogni gruppo e organizzazione ad unirsi all’iniziativa».

