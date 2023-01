Addio al mitico rocker David Crosby, Premio Tenco a Sanremo nel 2014

Sanremo. E’ passata anche dalla Città dei Fiori la brillante carriera di David Crosby, il mitico rocker statunitense, mancato ieri a Santa Ynez in California all’età di 81 anni. Crosby, chitarrista e cantautore, era stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, prima nel 1991 insieme agli altri membri dei Byrds e poi nel 1997 con Stephen Stills e Graham Nash.

Storico membro dei “Crosby, Stills, Nash & Young”, idolo della controcultura anni ’60 e ’70, nel dicembre del 2014 era stato ospite d’onore al Teatro Ariston dove aveva ricevuto il Premio Tenco nella serata di consegna delle Targhe Tenco. Con lui si erano esibiti i vincitori delle targhe 2014: Caparezza, Filippo Graziani, Raiz & Fausto Mesolella, Loris Vescovo, Virginiana Miller.

