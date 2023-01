Albenga, il giorno di San Sebastiano il bilancio della polizia locale: 29 gli arresti

Albenga. Alle 17.30 presso la chiesa del Sacro Cuore di Albenga è stata celebrata le messa in occasione di San Sebastiano Patrono della Polizia Locale. È stata l’occasione per il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore Mauro Vannucci di ringraziare gli agenti per il grande lavoro svolto per Albenga. Dalla tutela ambientale agli atti di polizia giudiziaria passando per gli arresti, le indagini e i controlli, il tutto senza dimenticare la prevenzione questo e molto altro è l’attività quotidiana degli uomini e delle donne del Comando di via Bologna.

I NUMERI

» leggi tutto su www.ivg.it