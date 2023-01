Bassa Valbisagno, commissioni convocate alle 8.30. L’opposizione: “Così si ostacola il confronto coi cittadini”

Genova. È polemica nel Municipio Bassa Valbisagno per la decisione di fissare alle 8.30 del mattino le commissioni su Skymetro e assi di forza. “Così non si favorisce il confronto con la cittadinanza”, lamentano le opposizioni che avevano chiesto un momento di incontro sui due progetti di trasporto pubblico.

“A inizio anno come gruppi di opposizione – spiegano i capigruppo in una nota congiunta – abbiamo effettuato richiesta scritta di convocazione di due commissioni municipali monotematiche riguardo gli assi di forza e lo Skymetro, con richiesta di partecipazione dell’assessore comunale competente, della giunta municipale, dei tecnici e dei vari comitati. La commissione monotematica sugli assi di forza è stata convocata alle ore 8.30 del mattino di mercoledì 1° febbraio. Quella sullo Skymetro venerdì 3 alle ore 8.30. Entrambe le commissioni convocate in due giorni feriali in un orario che non incentiva il confronto e la discussione con la cittadinanza“.

