Chiavari: due soccorsi ad anziani, spaccato della vita cittadina

Oggi il 118, con l’ausilio delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, hanno prestato soccorso a due anziani: in via Turio il primo, in via Perissinotti il secondo. In via Turio la persona, disabile, era rimasta incastrata con una gamba nella “comoda” sovrastata da un argano per agevolarne i movimenti. Solo i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo; il 118 ne ha disposto il trasferimento al pronto soccorso. L’anziano di via Perissinotti non rispondeva al telefono. A far scattare l’allarme un amico. E’ stato trovato cosciente, ma non più vigile ed è stato trasferito dal 118 al pronto soccorso.

Uno spaccato della vita cittadina; questi casi, taciuti in nome della privacy, si verificano quasi ogni giorno in città. Forse meriterebbero la stessa attenzione delle barriere ferroviarie o dell’ubicazione del depuratore. (m.m.)

