Chiavari, il comitato contro il depuratore: “Torneremo in piazza il 21 e 28 gennaio”

Chiavari. “Per ribadire il no a questo progetto impattante e inutile il comitato tornerà in piazza Matteotti il 21 e il 28 gennaio per informare i cittadini sulle conseguenze di quest’opera”. Lo annuncia il comitato che si oppone alla costruzione del depuratore sulla Colmata a mare di Chiavari.

“La presentazione del cosiddetto piano di riqualificazione di via Preli – spiegano i cittadini – evidenzia una speculazione edilizia importante in un’area di pregio e fragilissima dal punto di vista geomorfologico qual è la collina delle Grazie; e ovviamente spiega anche il motivo per cui le forze politiche di maggioranza abbiano cambiato idea sulla collocazione del depuratore”.

