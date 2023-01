Editoria, ok al regolamento sull’equo compenso per gli articoli online: ecco quanto pagheranno le piattaforme

Genova. È stato approvato dall’Autorità garante per le comunicazioni, al termine di una trattativa durata mesi, il regolamento in materia di equo compenso per le pubblicazioni giornalistiche in rete.

“Sin dal primo giorno come Anso abbiamo portato avanti la posizione degli editori nativi digitali che in questi 20 e più anni hanno avviato migliaia di nuove realtà editoriali, creato posti di lavoro e pubblicato prodotti editoriali di altissima qualità – spiega Matteo Rainisio, ex vicepresidente di Anso ed editore di IVG.it e Genova24, che ha seguito per l’associazione tutto l’iter del provvedimento. -. Abbiamo sempre ribadito che per noi l’importante era poter continuare a sfruttare il traffico generato dalle diverse piattaforme: da Google a Facebook, da Twitter a TikTok. Adesso le piattaforme e gli editori potranno continuare a lavorare insieme, ma soprattutto gli editori nativi digitali potranno continuare a prosperare grazie al traffico proveniente da tutte queste piattaforme”.

