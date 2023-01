FdI: “Classe dirigente che si candida a risolvere i problemi che ha creato non ha alcuna credibilità”

“Una classe dirigente che si candida ora a risolvere i problemi che essa stessa ha creato e che è stata incapace di risolvere in passato non ha alcuna credibilità. I dieci anni in cui Renzo Guccinelli è stato assessore regionale sono stati gli anni in cui la nostra città era totalmente asservita alla centralità regionale; per una precisa scelta politica il San Bartolomeo era privato di ostetricia e di tanti altri reparti, o ancora 397 stalli liberi di fronte all’ospedale erano trasformati con un colpo di spugna in 350 a pagamento. Sarzana, allora, era soltanto un trampolino utile a una carriera politica e, per qualcuno, probabilmente vorrebbe esserlo ancora”. Così il gruppo consiliare sarzanese di Fratelli d’Italia in una incentrata su ospedale e sanità, temi cardine dell’incontro promosso da Guccinelli ieri sera in Sala della Repubblica. “Oggi, per fortuna, chi governa Sarzana non vive più di politica: la nostra città non ha mai contata così tanto a Genova. La Regione finanzia i virtuosi e innovativi progetti di Sarzana per decine di milioni di euro e sono stati finalmente conclusi i lavori esterni al San Bartolomeo nel padiglione che il Pd e le giunte precedenti sono stati incapaci di concludere nell’arco di decenni (e alla fine voleva pure privatizzare). Il San Bartolomeo è un riferimento strategico essenziale per la sanità locale e deve essere implementato di servizi, strutture e personale: Guccinelli, insieme alla classe dirigente che lo vorrebbe affiancare (che è già stata giudicata dai sarzanesi e sconfitta dalla storia), è il meno credibile nel poterlo fare. I sarzanesi possono stare tranquilli, perché questo vecchio sistema di potere non si riciclerà per l’ennesima volta e non farà più danni a Sarzana”, aggiunge la nota di FdI.

Il gruppo interviene anche sulla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico gratuito dall’ospedale, un’opera con la quale “non soltanto stiamo compiendo un atto di civiltà, fin troppo tempo negato ai sarzanesi – dichiarano -, ma stiamo anche riparando a una delle tante e forse tra le più clamorose scelte scellerate da parte dei governi di centrosinistra. Era il 2012, infatti, quando con deliberazione n. 93 il direttore generale dell’Asl5 approvava il progetto di far diventare a pagamento gli stalli gratuiti di fronte al San Bartolomeo, un impegno che si è concretizzato in una gara in project financing con deliberazione n. 505 del luglio 2013 e l’appalto definitivamente aggiudicato a giugno 2014 a SCT sistema di controllo e traffico srl di Alassio. Nello scellerato progetto era espressamente previsto che gli allora 397 stalli liberi del San Bartolomeo si sarebbero trasformati in 350 a pagamento, 40 riservati e 140 per i dipendenti: la politica di allora come mai non ha controllato un atto così assurdo e palesemente contro gli interessi della cittadinanza? L’ennesima dimostrazione di una classe politica totalmente scollata dalla realtà e disinteressata alla cosa pubblica. In tutto questo periodo, non a caso, il centrosinistra governava a Sarzana e, soprattutto, in Regione Liguria da cui dipendono Asl5 e le relative scelte. La giunta regionale di allora, bocciata sonoramente dai liguri nel 2015, aveva tra gli assessori il sarzanese Renzo Guccinelli, che dell’interesse dei sarzanesi in questo come in tanti altri casi proprio non si è curato, affiancato dagli spezzini Raffaella Paita ed Enrico Vesco, oggi tutti impegnati a supportare il primo in un’improbabile candidatura a sindaco di Sarzana. Una giunta regionale che, a differenza delle decine di milioni di euro di oggi, non ha saputo portare nulla a Sarzana, totalmente asservita anche con i propri assessori spezzini agli interessi di Genova. Una vecchia classe politica, già bocciata dai cittadini, che dopo decenni di gestione del potere non ha vergogna di ripresentarsi oggi, come allora, interessata soltanto al potere e scollata dalla realtà. Non si sono accorti, in quegli anni, di questo scempio che avevano tutti i giorni sotto gli occhi?”.

Concludono dal gruppo: “Nell’interesse dei sarzanesi stiamo rimediando noi insieme a tutta la maggioranza che appoggia il sindaco Ponzanelli, superando anche i vincoli dello scellerato contratto di appalto di allora che lega ancora oggi Asl e che, naturalmente, non si può risolvere fino alla sua naturale scadenza: realizziamo oggi proprio un altro parcheggio, in un’area che fino ad oggi era un vuoto urbano e di cui, ovviamente, nessuno si era accorto fino a questa legislatura. Hanno sostenuto che sarebbe stato irrealizzabile, che stavamo facendo false promesse ai sarzanesi per rimediare ai loro errori e invece lo stiamo realizzando dopo aver affrontato e risolto anche una complessa procedura amministrativa di permuta dei terreni dove sorgerà il nuovo parcheggio e che erano ancora di Asl. Un’azione nell’interesse dei cittadini, realizzando un impegno per riparare una scelta clamorosamente sbagliata di una classe politica che si riunisce ancor oggi, ancor meno credibile di allora”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com