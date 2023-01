Folla a Palazzo Ducale per la mostra dedicata al grande alpinista genovese Gianni Calcagno

Genova. Ricordi d’alta quota e commozione sincera questa sera a palazzo Ducale di Genova in occasione dell’inaugurazione della mostra “Salendo dal mare”, la raccolta di fotografie dedicata al grande alpinista genovese Gianni Calcagno. Tantissime persone, in gran parte appassionati di montagna, soci Cai ma anche uomini e donne che hanno conosciuto Calcagno fino a che era in vita non hanno mancato l’appuntamento. All’inaugurazione oltre al sindaco Marco Bucci e all’assessore allo Sport Alessandra Bianchi anche il viceministro Edoardo Rixi.

La selezione di 250 fotografie scelte tra le oltre 17mila dell’archivio custodito da Camilla Calcagno, figlia di Gianni, rappresentano la documentazione di un’esistenza dedicata alla montagna, dalle cime dietro casa alle mete più esotiche.

» leggi tutto su www.genova24.it